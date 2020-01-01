"Челси" нацелился на форварда ЦСКА
Лондонский "Челси" проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, сообщает Express.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно за 23,5 миллиона евро. В составе "аристократов" форвард может заменить француза Оливье Жиру, который хочет покинуть клуб.
В нынешнем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Клуб АПЛ готовит предложение по Чалову. | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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