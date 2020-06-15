"Челси" нацелился на форварда сборной Алжира
Лондонский "Челси" проявляет интерес к алжирскому нападающему "Брентфорда" Саиду Бенрахма, сообщает RMC.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Челси" уже начали предварительные переговоры с агентом игрока. Также алжирец входит в сферу интересов "Лестера" и "Арсенала".
В нынешнем сезоне 24-летний Бенрахма провел за "Брентфорд" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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