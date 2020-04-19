"Челси" нацелился на форварда сборной Германии

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"Челси" нацелился на форварда сборной Германии
Лондонский "Челси" проявляет интерес к нападающему "Фрайбурга" Луке Вальдшмидту, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

23-летний Вальдшмидт является воспитанником "Айнтрахта". За "Фрайбург" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Германии сыграл три матча.

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