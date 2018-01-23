"Челси" нацелился на форварда "Вест Хэма"

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщают английские СМИ, лондонский клуб переключится на Арнаутовича, если сорвется трансфер нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Арнаутович в этом сезоне АПЛ сыграл 19 матчей, отметился 6 голами и 4 ассистами.

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