"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"
Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес заинтересовал "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, "синие" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего испанца, однако в клубе пока не приняли решение о целесообразности покупки ещё одного хавбека.
В прошлом сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро. Ранее на него претендовали "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Бавария".
Не пропустите: Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" ждет от ПСЖ разрешения на переговоры с Мбаппе
-
"Барселона" взяла новый кредит
-
"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"
-
1
Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко
-
Зидан пожертвовал крупную сумму на борьбу с пожарами в Алжире
-
Уткин ответил Газзаеву на слова о приглашении Семака в сборную России
-
1
"Манчестер Сити" продлил контракт с 18-летним бомбардиром
-
Президент "Урала" отреагировал на новость о вспышке коронавируса в команде
-
1
"Алавес" арендовал защитника "Челси"
-
Зе Луиш травмировался на тренировке "Локомотива"
-
1
Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"
-
СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
Бауэр готов перейти в "Спартак"
-
1
Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом
-
1
"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба
-
"Реал" теряет Модрича
-
Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России
-
"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"
-
Агент Лахтер: "С лимитом на легионеров в РПЛ всё уже давно решили по рекомендациям Кремля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18