"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"

Фото твиттер Сауля Ньигеса

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес заинтересовал "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "синие" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего испанца, однако в клубе пока не приняли решение о целесообразности покупки ещё одного хавбека.

В прошлом сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро. Ранее на него претендовали "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Бавария".

Не пропустите: Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru