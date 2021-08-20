"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"

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"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"

Фото твиттер Сауля Ньигеса

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес заинтересовал "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "синие" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего испанца, однако в клубе пока не приняли решение о целесообразности покупки ещё одного хавбека.

В прошлом сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 41 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро. Ранее на него претендовали "Барселона", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Бавария".

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