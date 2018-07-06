"Челси" нацелился на хавбека "Интера"

Лондонский "Челси" нацелился на полузащитника миланского "Интера" Матиаса Весино, информирует Sport Wittnes.

По сведениям источника, 26-летний хавбек "нерадзурри" будет одной из приоритетных трансферных целей "аристократов" этим летом.

В прошлом сезоне Весино забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за "Интер".

Напомним, "Челси" изучает предложение "Реала" по Куртуа. | soccernews.ru