"Челси" нацелился на хавбека "Монако"

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"Челси" нацелился на хавбека "Монако"

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени стал трансферной целью лондонского "Челси", утверждает ESPN.

По сведениям издания, скауты "синих" уже давно следят за игрой перспективного француза и уверены, что он сможет усилить состав команды.

При этом "Челси" хочет заполучить 20-летнего футболиста без согласования с главным тренером, который может смениться до лета.

Ранее СМИ писали, что хавбеком также интересуются мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия".

В текущем сезоне Тчуамени сыграл за "Монако" 19 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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