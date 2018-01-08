"Челси" нацелился на хавбека "Ромы"

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"Челси" нацелился на хавбека "Ромы"Лондонский "Челси" нацелился на полузащитника итальянской "Ромы" Раджу Наингголана, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, "аристократы" намерены воспользоваться разногласиями, которые возникли у 29-летнего хавбека с главным тренером его команды Эусебио Ди Франческо и подписать его уже в зимнее трансферное окно. "Волки" оценивают бельгийца в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Наингголан забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за "Рому".

Напомним, "Реал" отказался от подписания защитника "Челси". | soccernews.ru

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