"Челси" нацелился на хавбека "Ромы"

Лондонский "Челси" нацелился на полузащитника итальянской "Ромы" Раджу Наингголана, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, "аристократы" намерены воспользоваться разногласиями, которые возникли у 29-летнего хавбека с главным тренером его команды Эусебио Ди Франческо и подписать его уже в зимнее трансферное окно. "Волки" оценивают бельгийца в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Наингголан забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за "Рому".

Напомним, "Реал" отказался от подписания защитника "Челси". | soccernews.ru