"Челси" нацелился на хавбека "Ювентуса"

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"Челси" нацелился на хавбека "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Квадво Асамоа может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает TalkSport, в услугах футболиста заинтересован "Челси". Отметим, что контракт Асамоа с "Ювентусом" истекает по окончанию сезона.

Таким образом, игрок может достаться "аристократам" совершенно бесплатно.

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