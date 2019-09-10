"Челси" нацелился на игрока "Ниццы"



"Челси" хочет купить игрока "Ниццы" Юсефа Аталя, передает Daily Mail.

По информации издания, лондонцы намерены приобрести 23-летнего алжирца зимой и готовы отдать 40 миллионов евро.

Однако помешать трансферу может запрет "Челси" на покупку новых игроков, который рассчитан до лета 2020.

Аталь перешёл в "Ниццу" летом 2018 года из "Кортрейка" за 3 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 29 матчах, отметившись 6 голами. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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