"Челси" нацелился на игрока "Ниццы"

Теги ниццачелси

"Челси" нацелился на игрока "Ниццы"
"Челси" хочет купить игрока "Ниццы" Юсефа Аталя, передает Daily Mail.

По информации издания, лондонцы намерены приобрести 23-летнего алжирца зимой и готовы отдать 40 миллионов евро.

Однако помешать трансферу может запрет "Челси" на покупку новых игроков, который рассчитан до лета 2020.

Аталь перешёл в "Ниццу" летом 2018 года из "Кортрейка" за 3 миллиона евро. В минувшем сезоне он участвовал в 29 матчах, отметившись 6 голами. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: На игрока "Челси" напали возле клуба. Он пропустит около трех недель| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020

Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов