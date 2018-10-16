"Челси" нацелился на итальянского таланта

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста, которого называют "новым Пирло", в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Рома".

В этом сезоне 18-летний Тонали провел семь матчей в Серии В и стал автором двух результативных передач.

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