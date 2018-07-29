"Челси" нацелился на ключевого хавбека "Арсенала"

Лондонский "Челси" нацелился на ключевого полузащитника земляков из "Арсенала" Аарона Рэмзи, информирует Mail on Sunday.

Так, по сведениям источника, "аристократы" планируют предложить за 27-летнего хавбека 34 миллиона евро. На "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что "канониры" будут готовы обсудить продажу своего игрока ввиду того, что он до сих пор не продлил контракт со своим клубом.

Действующее соглашение Рэмзи с "Арсеналом" рассчитано до лета следующего года.

Напомним, "Челси" перебил предложение "Милана" Игуаину. | soccernews.ru