"Челси" нацелился на Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо может ближайшим летом вернуться в Англию, где он ранее выступал за "Ливерпуль".

По информации Sport.es, звёздный бразилец стал трансферной целью "Челси", который готов арендовать игрока на следующий сезон с опцией выкупа.

Также 27-летний хавбек интересен миланскому "Интеру". "Нерадзурри" могут его заполучить в рамках сделки по переходу Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Напомним, что "сине-гранатовым" принадлежат права на Коутиньо, а в текущем сезоне он играет в аренде в "Баварии".

Каталонский клуб рассчитывает заработать на продаже латиноамериканца 90 миллионов евро.

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