"Челси" нацелился на Коутиньо

Теги барселонабавария мюнхенинтер миланчелсифилиппе коутиньотрансферы

"Челси" нацелился на Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо может ближайшим летом вернуться в Англию, где он ранее выступал за "Ливерпуль".

По информации Sport.es, звёздный бразилец стал трансферной целью "Челси", который готов арендовать игрока на следующий сезон с опцией выкупа.

Также 27-летний хавбек интересен миланскому "Интеру". "Нерадзурри" могут его заполучить в рамках сделки по переходу Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

Напомним, что "сине-гранатовым" принадлежат права на Коутиньо, а в текущем сезоне он играет в аренде в "Баварии".

Каталонский клуб рассчитывает заработать на продаже латиноамериканца 90 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" и "Челси" могут поменяться полузащитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 марта

Главные новости дня: 18 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов