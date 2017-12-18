"Челси" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщают английские СМИ, в январе "синие" готовы выложить за футболиста около 18 миллионов евро.

В этом сезоне Заа провел 12 игр, отметился 4 голами и 2 ассистами.

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