"Челси" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

Теги челсикристал пэласуилфрид заа

"Челси" нацелился на лидера "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщают английские СМИ, в январе "синие" готовы выложить за футболиста около 18 миллионов евро.

В этом сезоне Заа провел 12 игр, отметился 4 голами и 2 ассистами.

Читайте также: "Челси" в январе попробует подписать Баркли. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов