"Челси" нацелился на лидера "Лилля" в качестве замены Азару
"Челси" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает Mirror.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру ивуарийца в качестве замены форварду Эдену Азару, который летом, скорее всего, перейдет в "Реал".
Ранее сообщалось, что "Лилль" оценивает Пепе в 80 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют "Бавария", "Манчестер Сити" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14