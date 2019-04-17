"Челси" нацелился на лидера "Лилля" в качестве замены Азару

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"Челси" нацелился на лидера "Лилля" в качестве замены Азару

"Челси" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Лилля" Николя Пепе, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру ивуарийца в качестве замены форварду Эдену Азару, который летом, скорее всего, перейдет в "Реал".

Ранее сообщалось, что "Лилль" оценивает Пепе в 80 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют "Бавария", "Манчестер Сити" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе провел за "Лилль" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

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