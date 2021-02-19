"Челси" нацелился на немецкого полузащитника

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Йонас Хофманн может продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Bild.

По сведениям издания, видеть 28-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер "Челси" Томас Тухель.

Сам немецкий полузащитник может согласиться на смену клубной прописки из-за сомнительных перспектив "Боруссии" после ухода наставника Марко Розе.

В текущем сезоне Хофманн забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 21 матче. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: Тухель зовет Зюле в "Челси". | http://soccernews.ru