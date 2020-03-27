"Челси" нацелился на Нойера

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер летом может перейти в "Челси", сообщает Bild.

По сведениям издания, "синие" видят в звёздном немце замену для Кепы Ариссабалаги. Однако сначала им нужно выгодно продать испанского стража ворот.

Что касается Нойера, то он готов рассмотреть предложения от других клубов, поскольку "ротен" не хотят предлагать ему новый долгосрочный контракт.

Рыночная стоимость чемпиона мира-2014 оценивается в 18 миллионов евро. Заменить его в "Баварии" может голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

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