"Челси" нацелился на одного из лидеров "Лацио"

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"Челси" нацелился на одного из лидеров "Лацио"

Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах игрока заинтересован "Челси". Лондонский клуб готов заплатить за бразильца 40 миллионов евро.

Отметим, что руководство "Лацио" хочет получить за Андерсона не менее 60 миллионов евро.

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