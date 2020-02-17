"Челси" нацелился на одного из лидеров "Лацио"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к сербскому полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинкович-Савичу, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, представители английского клуба следят за футболистом в матчах чемпионата Италии. Также интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Римляне оценивают игрока в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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