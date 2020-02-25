"Челси" нацелился на одного из лучших вратарей мира

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"Челси" нацелился на одного из лучших вратарей мира

Лондонский "Челси" проявляет интерес к словенскому вратарю "Атлетико" Яну Облаку, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за голкипера 30 миллионов евро и отдать испанского вратаря Кепу Аррисабалагу.

Напомним, что на смене голкипера настаивает главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

В нынешнем сезоне 27-летний Облак провел за "Атлетико" 34 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. На счету 25-летнего Кепы 43 пропущенных мяча в 31 поединке.

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