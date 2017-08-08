"Челси" нацелился на Орье

Защитник ПСЖ Серж Орье попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в трансфере Орье заинтересован наставник "Челси" Антонио Конте, который считает, что игрок способен усилить линию обороны после ухода Джона Терри и Курта Зума.

Отметим, что конкуренцию "Челси" в борьбе за Орье составит "Манчестер Юнайтед".

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