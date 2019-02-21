"Челси" нацелился на перспективного игрока "Ромы"

Хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Tuttosport, руководство "синих" уже ведет переговоры с агентом футболиста о возможном летнем трансфере. Ориентировочная стоимость игрока за последнее время увеличилась до 50 миллионов евро.

Соглашение 19-летнего итальянца с "волками" рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне на счету Дзаньоло 5 голов и два ассиста в 23 играх.

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