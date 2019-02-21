"Челси" нацелился на перспективного игрока "Ромы"

Теги челсироманикола дзаньолотрансферы

"Челси" нацелился на перспективного игрока "Ромы"

Хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Tuttosport, руководство "синих" уже ведет переговоры с агентом футболиста о возможном летнем трансфере. Ориентировочная стоимость игрока за последнее время увеличилась до 50 миллионов евро.

Соглашение 19-летнего итальянца с "волками" рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне на счету Дзаньоло 5 голов и два ассиста в 23 играх.

Читайте также: Легенда "Челси" может вернуться в клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА предложит Дзагоеву новый контракт

ЦСКА предложит Дзагоеву новый контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов