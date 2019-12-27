"Челси" нацелился на перспективного нигерийца

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"Челси" нацелился на перспективного нигерийца

Атакующий полузащитник "Куинз Парк Рейнджерс" Эберечи Эзе стал трансферной целью "Челси".

По информации Daily Mail, "синие" могут попытаться заполучить 21-летнего нигерийца уже в январе.

Ранее также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны "Тоттенхэма".

В текущем сезоне Эзе сыграл за КПР 24 матча, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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