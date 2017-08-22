"Челси" нацелился на Варди

Форвард "Лестера" Джейми Варди стал трансферной целью "Челси", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "синие" продолжают поиск нового топ-нападающего и бомбардир "лис" является одним из приоритетных вариантов.

Сумма возможного трансфера неизвестна. Варди связан с "Лестером" контрактом до лета 2020 года.

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