"Челси" нацелился на вингера "Интера"

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"Челси" нацелился на вингера "Интера"

Фото инстаграм Ивана Перишича

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич интересен "Челси", утверждает Mirror.

По сведениям издания, "синие" хотят подписать хорвата на замену травмированному Бену Чилуэллу, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

"Нерадзурри" готовы продать своего игрока, чтобы не потерять его бесплатно летом. Контракт 32-летнего вингера с клубом истекает в июне.

В текущем сезоне Перишич сыграл за "Интер" 26 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" интересуется защитником ПСЖ. | http://soccernews.ru
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