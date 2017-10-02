"Челси" нацелился на вингера "Стяуа"

Вингер "Стяуа" Флоринел Коман может перейти в лондонский "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, игру 19-летнего футболиста уже просматривал технический директор "синих" Майкл Эменало.

Стоит отметить, что в контракте Комана прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

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