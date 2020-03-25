"Челси" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Хетафе" Марку Кукурелье, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него требуемые 25 миллионов евро. "Хетафе" может продать игрока, но будет вынужден 40 процентов от суммы трансфера отдать "Барселоне", которая сохранила за собой часть прав на него.

21-летний Кукурелья перешел в "Хетафе" летом 2019 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Некоторое время назад "Хетафе" выкупил трансфер хавбека у "Барселоны".

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