"Челси" нацелился на вратаря ПСЖ

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"Челси" нацелился на вратаря ПСЖ

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля стал трансферной целью лондонского "Челси", сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, "синие" намерены купить 27-летнего француза, если не удастся договориться о переходе вратаря "Ренна" Эдуара Менди.

27-летний Ареоля прошлый сезон провёл в аренде в мадридском "Реале", сыграл 9 матчей и пропустил 9 голов.

Помимо "Челси" на стража ворот ПСЖ претендует "Фулхэм".

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