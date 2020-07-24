"Челси" нацелился на защитника "Атлетико"
Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Челси".
Как сообщает The Telegraph, клаусула 25-летенго уругвайца составляет 120 миллионов евро, однако "синие" намерены попытаться сбить цену.
Отмечается, что в шорт-лист "Челси" также входят Деклан Райс ("Вест Хэм") и Натан Аке ("Борнмут").
В этом сезоне Хименес провел 26 матчей и отметился одной голевой передачей.
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18