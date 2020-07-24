"Челси" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает The Telegraph, клаусула 25-летенго уругвайца составляет 120 миллионов евро, однако "синие" намерены попытаться сбить цену.

Отмечается, что в шорт-лист "Челси" также входят Деклан Райс ("Вест Хэм") и Натан Аке ("Борнмут").

В этом сезоне Хименес провел 26 матчей и отметился одной голевой передачей.

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