"Челси" нацелился на защитника "Аякса"

Теги аяксчелсиниколас тальяфикотрансферы

"Челси" нацелился на защитника "Аякса"

Фото: инстаграм Николаса Тальяфико/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к аргентинскому защитнику амстердамского "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены защитнику Бену Чилуэллу, который пропустит полгода из-за тяжелой травмы колена.

В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел за "Аякс" 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" может подписать суперталанта из "Аякса". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" купил полузащитника "Спартака"

"Рубин" купил полузащитника "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов