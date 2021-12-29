"Челси" нацелился на защитника "Аякса"

Фото: инстаграм Николаса Тальяфико/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к аргентинскому защитнику амстердамского "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены защитнику Бену Чилуэллу, который пропустит полгода из-за тяжелой травмы колена.

В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел за "Аякс" 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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