"Челси" нацелился на защитника "Аякса"
Фото: инстаграм Николаса Тальяфико/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к аргентинскому защитнику амстердамского "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены защитнику Бену Чилуэллу, который пропустит полгода из-за тяжелой травмы колена.
В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел за "Аякс" 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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