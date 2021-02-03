"Челси" нацелился на защитника "Баварии"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле попал в сферу интересов "Челси".

По сведениям Transfermarkt, "аристократы" планируют подписать 25-летнего игрока ближайшим летом.

Отметим, что соглашение Зюле с клубом истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что "Бавария" продаст Зюле после того, как подпишет Дайота Упамекано из "РБ Лейпцига".

В этом сезоне на счету Зюле два гола в 20 матчах.

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