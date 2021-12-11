"Челси" нацелился на защитника "Лестера"
Фото сайт "Лестера"
Центральный защитник "Лестера" Уэсли Фофана попал в список интересов лондонского "Челси", утверждает Goal.com.
По информации источника, "синие" могут купить француза следующим летом. Сейчас он восстанавливается после серьёзной травмы медиальной связки колена.
В 20-летнем футболисте видят замену для Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, чьи контракты с клубом истекают в июне 2022 года.
Из-за повреждения Фофана ещё не играл в текущем сезоне. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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