"Челси" нацелился на защитника "Мальме"

Центральный защитник "Мальме" Анел Ахмедходжич стал трансферной целью лондонского "Челси", утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" готовы заплатить за 21-летнего футболиста около 7,7 миллиона евро.

Самому боснийцу клуб готов предложить контракт, рассчитанный на пять сезонов.

Ахмедходжич выступает за "Мальме" с января 2019 года, сыграл 34 матча и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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