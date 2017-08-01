"Челси" нацелился на защитника "Монако"

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"Челси" нацелился на защитника "Монако"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает английская пресса.

В услугах 25-летнего француза заинтересован лондонский "Челси". Однако монегаски вряд ли согласятся на продажу фулбека, так как команду этим летом уже покинули много ключевых игроков.

В прошлом сезоне Сидибе сыграл за "Монако" 48 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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