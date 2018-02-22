"Челси" нацелился на защитника "Ньюкасла"

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"Челси" нацелился на защитника "Ньюкасла"

Защитник "Ньюкасла" Джамаал Ласселс попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Sky Sports, тренерский штаб "синих" считает, что игрок обладает необходимыми техническими данными, чтобы влиться в команду.

Действующий контракт Ласселса с "Ньюкаслом" действует до лета 2023 года.

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