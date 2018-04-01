"Челси" нацелился на защитника "Ньюкасла"

Защитник "Ньюкасла" Джамаал Ласселс попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Sky Sports, "аристократы" готовы выложить за 24-летнего игрока 34 миллиона евро.

В текущем сезоне Ласселс провел 28 матчей и забил три гола.

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