"Челси" нацелился на защитника ПСЖ

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"Челси" нацелился на защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Абдурахман Барри стал трансферной целью "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, скауты "синих" следят за игрой 17-летнего футболиста, на которого также претендует "Вольфсбург".

Отметим, что контракт Барри с ПСЖ истекает летом 2018 года. 

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