"Челси" нацелился на защитника ПСЖ

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"Челси" нацелился на защитника ПСЖ

"Челси" нацелился на защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе, сообщает французская пресса.

"Синие" намерены купить 22-летнего центрбека следующим летом. Лондонский клуб хочет воспользоваться тем, что перспективный футболист сомневается в своих перспективах после смены тренера в парижской команде.

В это сезоне Кимпембе сыграл за ПСЖ 33 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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