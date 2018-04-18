"Челси" нацелился на защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе, сообщает французская пресса.

"Синие" намерены купить 22-летнего центрбека следующим летом. Лондонский клуб хочет воспользоваться тем, что перспективный футболист сомневается в своих перспективах после смены тренера в парижской команде.

В это сезоне Кимпембе сыграл за ПСЖ 33 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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