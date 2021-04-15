"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд

Фото: Твиттер @Bolanet

Защитником "Севильи" Жюлем Кунде всерьез заинтересовался "Челси". "Аристократы" хотят укрепить свою линию обороны и нацелились на покупку центрального защитника, сообщает As.

Однако, лондонскому клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Реала".

Стоит отметить, что "Челси" не желает платить за Кунде 80 млн евро отступных, поэтому рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих футболистов. Клуб готов расстаться с Хакимом Зиешем, Тэмми Абрахамом, Тьемуэ Бакайоко, Миши Батшуайи или Кепой Аррисабалагой для понижения цены.

22-летнего Кунде в текущем сезоне выходил на поле в 41 матче за клуб. На его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60,00 млн €.