"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд

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"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звездФото: Твиттер @Bolanet 
Защитником "Севильи" Жюлем Кунде всерьез заинтересовался "Челси". "Аристократы" хотят укрепить свою линию обороны и нацелились на покупку центрального защитника, сообщает As.

Однако, лондонскому клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Реала". 

Стоит отметить, что "Челси" не желает платить за Кунде 80 млн евро отступных, поэтому рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих футболистов. Клуб готов расстаться с Хакимом Зиешем, Тэмми Абрахамом, Тьемуэ Бакайоко, Миши Батшуайи или Кепой Аррисабалагой для понижения цены.

22-летнего Кунде в текущем сезоне выходил на поле в 41 матче за клуб. На его счету 4 гола и 1 результативная передача. 
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60,00 млн €.

Читать также: "Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Кунде в "Лилле" | http://soccernews.ru
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