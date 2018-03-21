"Челси" нацелился на защитника "Тоттенхэма"

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"Челси" нацелился на защитника "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Todomercadoweb, "синие" попытаются подписать игрока в летнее трансферное окно. Соглашение футболиста с "Тоттенхэмом" истекает летом 2019 года.

Напомним, что в услугах Алдервейрелда также заинтересованы "Арсенал", "Барселона", ПСЖ и "Ювентус".

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