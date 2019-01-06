"Челси" нацелился на звёздного форварда

1 Теги челсипсжэдинсон кавани

"Челси" нацелился на звёздного форварда

Лондонский "Челси" нацелился на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, "синие" готовы купить звёздного уругвайца во время зимнего трансферного окна за почти 56 миллионов евро.

Однако вряд ли парижане пойдут на такую сделку, поскольку заменить топ-нападающего в январе довольно проблематично.

В текущем сезоне 31-летний Кавани сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Не пропустите: Пулишич прокомментировал переход в "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Если хотя-бы поторговаться и повысить до 65млн то уже деградирующего форварда вполне можно продать и купить нового,более молодого.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов