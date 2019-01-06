"Челси" нацелился на звёздного форварда
Лондонский "Челси" нацелился на форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Daily Express.
По сведениям издания, "синие" готовы купить звёздного уругвайца во время зимнего трансферного окна за почти 56 миллионов евро.
Однако вряд ли парижане пойдут на такую сделку, поскольку заменить топ-нападающего в январе довольно проблематично.
В текущем сезоне 31-летний Кавани сыграл за ПСЖ 18 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.
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