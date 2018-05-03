"Челси" начал новый этап переговоров с Сарри

Теги челсинаполимаурицио сарри

"Челси" начал новый этап переговоров с Сарри"Челси" не оставляет надежд пригласить в клуб главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, агент итальянского специалиста Алессандро Пеллегрини провел встречу с представителями лондонского клуба, на которой обсуждал детали сделки.

Контракт Сарри рассчитан еще на три года, но "Челси" готов заплатить за его разрыв 8 миллионов евро. Эта опция действительна до 31 мая.

Сарри тренирует "Наполи" с 2015 года. 

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