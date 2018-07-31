"Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды

Теги челсилациосергей милинкович-савич

"Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды

"Челси" хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за футболиста порядка 90 миллионов евро. Впрочем, римляне не намерены с ним расставаться меньше, чем за 130 миллионов. Также хавбек входит в сферу интересов "Реала".

В прошлом сезоне 23-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 48 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

Не пропустите: Милинкович-Савич дал ответ болельщикам "Лацио" относительно своего будущего. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов