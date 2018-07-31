"Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды

"Челси" хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за футболиста порядка 90 миллионов евро. Впрочем, римляне не намерены с ним расставаться меньше, чем за 130 миллионов. Также хавбек входит в сферу интересов "Реала".

В прошлом сезоне 23-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 48 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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