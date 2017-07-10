"Челси" начал переговоры по своей новой трансферной цели в линию нападения

Теги челсиборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Челси" начал переговоры по своей новой трансферной цели в линию нападенияЛондонский "Челси" намерен приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Marca.

По сведениям издания, "аристократы" уже начали переговоры с "шершнями" относительно трансфера 28-летнего нападающего. "Челси" рассматривает габонца, трансферная стоимость которого составляет 70 миллионов евро, в качестве альтернативы Ромелу Лукаку, отдавшего предпочтение "Манчестер Юнайтед" перед "синими".

Напомним, агент Обамеянга встретится с руководством "Милана". | soccernews.ru

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