"Челси" начал переговоры по своей новой трансферной цели в линию нападения

Лондонский "Челси" намерен приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, информирует Marca.

По сведениям издания, "аристократы" уже начали переговоры с "шершнями" относительно трансфера 28-летнего нападающего. "Челси" рассматривает габонца, трансферная стоимость которого составляет 70 миллионов евро, в качестве альтернативы Ромелу Лукаку, отдавшего предпочтение "Манчестер Юнайтед" перед "синими".

Напомним, агент Обамеянга встретится с руководством "Милана". | soccernews.ru