"Челси" начал переговоры по трансферу Холанда

Теги челсиборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

"Челси" начал переговоры по трансферу Холанда Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

"Челси" вступил в переговоры по трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб хочет подписать 20-летнего футболиста по просьбе наставника команды Томаса Тухеля.

Отмечается, что главной проблемой может стать финансовая сторона, так как "Боруссия" оценивает одного из своих лидеров в 200 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Холанда 41 гол и 10 ассистов в 41 игре.

Читайте также: Райола работает над уходом Холанда из дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" разорвал контракт с Джорджевичем

"Локомотив" разорвал контракт с Джорджевичем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов