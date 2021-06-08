"Челси" начал переговоры по трансферу Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

"Челси" вступил в переговоры по трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб хочет подписать 20-летнего футболиста по просьбе наставника команды Томаса Тухеля.

Отмечается, что главной проблемой может стать финансовая сторона, так как "Боруссия" оценивает одного из своих лидеров в 200 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Холанда 41 гол и 10 ассистов в 41 игре.

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