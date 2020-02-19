"Челси" начал переговоры с "Боруссией" по трансферу Санчо

"Челси" вступил в переговоры с дортмундской "Боруссией" по трансферу Джейдона Санчо, передает Tuttomercatoweb.

По данным источника, футболист может перейти в лондонский клуб уже этим летом. Трансферная стоимость - 120 миллионов евро.

В 19-летнем Санчо также заинтересованы "МС", "Ливерпуль" и "МЮ".

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 20 матчах, отметившись 13 голами и 13 результативными передачами.

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