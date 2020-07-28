"Челси" начал работать над трансфером Облака

Лондонский "Челси" нацелен на покупку вратаря "Атлетико" Яна Облака, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, "синие" уже контактируют с агентом футболиста и обсуждают возможное сотрудничество.

Тренерский штаб "Челси" во главе с Фрэнком Лэмпардом хочет видеть словенца в команде вместо Кепы Аррисабалаги.

27-летний Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 256 матчей и пропустил 174 гола. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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