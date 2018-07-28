"Челси" начинает Международный кубок чемпионов победой над "Интером"

Серию субботних игр на Международном кубке чемпионов продолжали лондонский "Челси" и миланский "Интер". Для обеих команд это была стартовая встреча на турнире. В отличие от ряда европейских грандов, "аристократы" и "нерадзурри" все свои матчи МКЧ проводят в Европе. Очную встречу команды проводили на Лазурном берегу Франции.

Лондонцы довольно активно начали матч. Уже на 3-й минуте Мората опасно простреливал в штрафную миланцев, Баркли все делал правильно, пробивая в касание, но Ханданович выручил свою команду.

Однако оборона "Интера" продолжила ошибаться, и на 9-й минуте счет был открыт. Все тот же Мората отобрал мяч в штрафной соперника, обыграл двоих защитников и с острого угла пробил по воротам. Ханданович отбил перед собой, но мяч подхватил Педро и с линии вратарской отправил его практически в пустые ворота. Голкипер "нерадзурри" дотянулся до мяча, но снова выручить свою команду не смог – 1:0.

Открыв счет, футболисты "Челси" даже и не думали отдавать инициативу сопернику. У команды Маурицио Сарри явно шла игра и в течение следующих 20 минут они не раз могли удвоить результат. Чего только стоит двухходовка Мората – Педро, когда последний, находясь в штрафной, должен был забивать, но решил отдать назад на Альваро и момент был упущен.

"Интер" свой первый опасный момент создал лишь на 35-й минуте. Кандрева подхватил мяч на правой бровке и выкатил под удар Гальярдини, который с линии штрафной площади мощно пробил в дальний угол. Снаряд пролетел в сантиметрах от штанги. Создать что-либо еще у ворот Булки итальянцам не удалось, так что первый тайм справедливо завершился победой лондонского гранда.

А вот едва началась вторая половина матча, как "нерадзурри" смогли отыграться. Обрезался на своей половине поля Бакайоко, перехватил мяч Икарди и тут же вырезал пас в штрафную, куда на скорости ворвался Гальярдини и пробил точно в дальний угол, без шансов для голкипера – 1:1.

До экватора тайма команды могли обменяться еще по одному голу. У "Челси" едва не вышел один на один Мората, но Ханданович смог опередить нападающего лондонцев. Итальянский гранд ответил хорошим и плотным ударом Гальярдини с 20 метров, правда мяч прилетел точно в руки Кабальеро.

А затем пошла череда замен в составах обеих команд и игра на время потеряла темп. Лишь в последние 10 минут встречи лондонцы сделали весомую заявку на победу в основное время. Сначала Хадсон-Одои накрутил на фланге соперника и выкатил под удар Жоржиньо, который с двадцати метров закручивал в дальнюю девятку, но в невероятном прыжке Ханданович перевел снаряд за ворота. Затем Пиазон пасом запустил по флангу Эмерсона, который от лицевой прострелил вдоль ворот. На дальней штанге подставил ногу Абрахам, но умудрился с трех метров пробить выше ворот.

Последнее же слово могло быть за "Интером". Карамо протащил мяч по флангу и низом прострелил на одиннадцать метров. Оттуда в касание пробил по воротам Мартинес. Сфера полетела точно в дальний угол, но Кабальеро продемонстрировал чудо реакции и спас свою команду.

Пенальти. Серия получилась простой: игроки "Челси" реализовали все свои подходы, а вот у миланцев сплоховал Шкриньяр, не сумев переиграть Кабальеро. Таким образом, лондонцы кладут два очка в свою копилку на турнире, оставляя "Интеру" один пункт.

"Челси" – "Интер" – 1:1, пен. 5:4

Голы: Педро, 8 – 1:0. Гальярдини, 49 – 1:1.

Послематчевые пенальти: Раноккия – 0:1. Жоржиньо – 1:1. Гальярдини – 1:2. Дринкуотер – 2:2. Мартинес – 2:3. Мозес – 3:3. Шкриньяр – 3:3 (вратарь). Абрахам – 4:3. Карамо – 4:4. Аспиликуэта – 5:4.

"Челси": Булка (Кабальеро, 46), Давид Луис (Кристенсен, 65), Дзаппакоста (Аспиликуэта, 46), Алонсо (Эмерсон, 64), Жоржиньо, Ампаду (Рюдигер, 65), Хадсон-Одои (Лукас, 83), Педро (Мозес, 65), Баркли (Дринкуотер, 46), Фабрегас (Бакайоко, 46), Мората (Абрахам, 65).

"Интер": Ханданович, Далберт (Цаппа, 83), Д’Амброзио, Шкриньяр, де Врей (Раноккия, 65), Кандреева (Рорич, 65), Асамоа, Гальярдини, Эммерс (Мартинес, 46), Политано (Сальседо, 83), Икарди (Карамо, 65).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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