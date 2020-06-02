"Челси" надеется опередить "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Вернера

У лондонского "Челси" не получается договориться по трансферу нападающего "Лиона" Муссы Дембеле, поэтому клуб переключил внимание на другие варианты усиления атаки.

В частности, как сообщает ESPN, "синие" готовы всерьёз побороться за форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Звёздного немца можно выкупить этим летом за фиксированную сумму - 55 миллионов евро - что по карману "пенсионерам".

Однако "Челси" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". В клубе надеются опередить конкурентов и для этого у них есть весомые аргументы - стабильная игровая практика, чего Вернеру не могут гарантировать на "Энфилде", и место в Лиге Чемпионов, куда пока никак не могут вернуться "красные дьяволы".

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