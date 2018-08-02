"Челси" надеется перехватить Игуаина у "Милана"

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"Челси" надеется перехватить Игуаина у "Милана"Лондонский "Челси" все еще надеется подписать форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина, информирует Mirror.

По сведениям источника, "аристократов" не смущает тот факт, что 30-летний форвард "старой синьоры" уже прибыл в Милан для согласования личного контракта с одноименным клубом. Клуб Романа Абрамовича планирует уже в ближайшее время расстаться со своим игроком линии атаки Оливье Жиру, чтобы освободить место и получить средства на приобретение аргентинца.

Напомним, вчера "Челси" в серии пенальти уступил "Арсеналу". | soccernews.ru

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