"Челси" надеется перехватить Игуаина у "Милана"

Лондонский "Челси" все еще надеется подписать форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина, информирует Mirror.

По сведениям источника, "аристократов" не смущает тот факт, что 30-летний форвард "старой синьоры" уже прибыл в Милан для согласования личного контракта с одноименным клубом. Клуб Романа Абрамовича планирует уже в ближайшее время расстаться со своим игроком линии атаки Оливье Жиру, чтобы освободить место и получить средства на приобретение аргентинца.

Напомним, вчера "Челси" в серии пенальти уступил "Арсеналу". | soccernews.ru